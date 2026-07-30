Зеленский назначил экс-министра Соболева заместителем главы ОП

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономики Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Алексей сосредоточится в команде Офиса на экономическом направлении и будет работать в координации с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими правительственными чиновниками, областными и местными властями", - рассказал глава государства.

По словам президента, Соболев будет координировать работу с партнерами по разработке и наполнению реальным содержанием плана восстановления Украины после войны.

"К моменту окончания войны Украина должна быть полностью готова перейти к обычной гражданской экономической жизни, сохранить потенциал оборонного производства и создать необходимые стимулы для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы в Украине.



Чтобы выполнить эти задачи, я рассчитываю на реальное взаимодействие между командами правительства Украины, Офиса Президента, региональных властей и бизнеса, академического сообщества и гражданского общества. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил Зеленский.

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Что известно о Соболеве?

В 2015–2016 годах занимал должность советника министра инфраструктуры Украины. В 2016–2018 годах руководил проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine

С 2018 года возглавлял государственное предприятие "Прозорро.Продажи".

24 января 2023 года Соболева назначили на должность заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

С 2 июля 2024 по 17 июля 2025 года - был первым заместителем министра экономики.

17 июля 2025 года Соболев был назначен главой Минэкономики.

14 июля 2026 года Рада проголосовала за отставку Кабинета министров Украины, Соболев покинул свой пост.

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