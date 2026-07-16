"Слуга народа" Потураев планирует мобилизоваться в ВСУ после сложения мандата
55-летний народный депутат Никита Потураев заявил, что после официального утверждения его заявления о сложении депутатских полномочий планирует присоединиться к рядам Сил обороны Украины
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Ищет варианты призыва
Потураев заверил, что его демарш не является попыткой политического самопиара, и он действительно готов сменить деловой костюм на военную форму.
"Вчера зашел на сайт "Территория рекрутинга" (главный агрегатор открытых вакансий в СОУ. — Ред.), увидел, что там есть для меня интересные предложения, если я подойду. Я думаю, что найдется место для любого мужчины, способного выполнять работу в армии. Мои поступки вызвали у родителей разные оценки — но я делаю то, что считаю нужным. И, в принципе, меня не волнует многое из того, что обо мне думают. Буду работать на победу страны, где бы я ни был", — подчеркнул Потураев.
На вопрос о том, планирует ли он оставаться в большой политике в будущем, экс-глава комитета ответил сдержанно, отметив, что сейчас главное — "понимать, где ты можешь принести максимальную пользу для победы".
Отношения с ОП
Комментируя свои отношения с Банковой после отставки Андрея Ермака и на фоне кадровых перестановок в Кабмине, Потураев отметил, что не ожидает личного звонка от Владимира Зеленского, поскольку у них "кроме чисто рабочих контактов других уже много лет не было".
В то же время он опроверг слухи о конфликте с ОП: "Не могу сказать, что отношения испорчены. Есть люди, с которыми я нахожусь в контакте; у меня с ними нормальный рабочий процесс".
- Напомним, 16 июля народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев объявил, что сложил с себя полномочия парламентария.
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