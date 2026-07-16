"Слуга народа" Потураев решил досрочно сложить депутатский мандат
Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев объявил, что сложил с себя полномочия парламентария.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Хочу сказать, что я подал на Ваше имя (Стефанчука) заявление о сложении полномочий народного депутата Украины", — отметил он во время заседания парламента.
Потураев просит рассмотреть этот вопрос безотлагательно, как это делают с другими решениями.
"Так же безотлагательно, как они рассматривают другие решения, из-за которых я был вынужден принять для себя такое решение", — добавил народный депутат.
Известно, что Потураев также является председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.
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