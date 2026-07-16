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Новости Депутаты досрочно слагают полномочия
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"Слуга народа" Потураев решил досрочно сложить депутатский мандат

Потураев заявил, что слагает мандат народного депутата

Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев объявил, что сложил с себя полномочия парламентария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Хочу сказать, что я подал на Ваше имя (Стефанчука) заявление о сложении полномочий народного депутата Украины", — отметил он во время заседания парламента.

Потураев просит рассмотреть этот вопрос безотлагательно, как это делают с другими решениями.

"Так же безотлагательно, как они рассматривают другие решения, из-за которых я был вынужден принять для себя такое решение", — добавил народный депутат.

Известно, что Потураев также является председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Автор: 

ВР (28834) Слуга народа (2684) Потураев Никита (153)
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Топ комментарии
+15
А що сталося ?
Щурі тікають з корабля ?
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16.07.2026 11:18 Ответить
+8
"Заробив" і тихенько в ліс десь в Монако!
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16.07.2026 11:24 Ответить
+6
Ну да, ну да. Його потуги про скасування закону про мову - це свідчення його надзвичайної притомності. Консерва він рашистська, а не притомний депутат.
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16.07.2026 11:29 Ответить

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