"Слуга народа" Потураев решил досрочно сложить депутатский мандат

Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев объявил, что сложил с себя полномочия парламентария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Хочу сказать, что я подал на Ваше имя (Стефанчука) заявление о сложении полномочий народного депутата Украины", — отметил он во время заседания парламента.

Потураев просит рассмотреть этот вопрос безотлагательно, как это делают с другими решениями.

"Так же безотлагательно, как они рассматривают другие решения, из-за которых я был вынужден принять для себя такое решение", — добавил народный депутат.

Известно, что Потураев также является председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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