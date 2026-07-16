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Новини Депутати достроково складають мандати
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"Слуга народу" Потураєв вирішив достроково скласти депутатський мандат. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв оголосив, що складає із себе повноваження парламентаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Хочу сказати, що я подав на Ваше ім'я (Стефанчука) заяву про складання з себе повноважень нардепа України", - зазначив він під час засідання парламенту.

Потураєв просить розглянути це питання невідкладно, як це роблять з іншими рішенням.

"Так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які змушений був прийняти для себе таке рішення", - додав нардеп.

Відомо, що Потураєв також є головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Згодом він оприлюднив свою заяву.

Потураєв заявив, що складає мандат народного депутата

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Автор: 

ВР (15210) Слуга народу (2872) Потураєв Микита (152)
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Топ коментарі
+17
А що сталося ?
Щурі тікають з корабля ?
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16.07.2026 11:18 Відповісти
+11
"Заробив" і тихенько в ліс десь в Монако!
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16.07.2026 11:24 Відповісти
+8
Яке горе! ...мабуть вже всього ...."достиг"...можно в "опозицію" погратися і знову до корита з "новими слугами"
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16.07.2026 11:17 Відповісти

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