"Слуга народу" Потураєв вирішив достроково скласти депутатський мандат. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв оголосив, що складає із себе повноваження парламентаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Хочу сказати, що я подав на Ваше ім'я (Стефанчука) заяву про складання з себе повноважень нардепа України", - зазначив він під час засідання парламенту.

Потураєв просить розглянути це питання невідкладно, як це роблять з іншими рішенням.

"Так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які змушений був прийняти для себе таке рішення", - додав нардеп.

Відомо, що Потураєв також є головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Згодом він оприлюднив свою заяву.

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