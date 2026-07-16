"Слуга народу" Потураєв вирішив достроково скласти депутатський мандат. ВIДЕО
Народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв оголосив, що складає із себе повноваження парламентаря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Хочу сказати, що я подав на Ваше ім'я (Стефанчука) заяву про складання з себе повноважень нардепа України", - зазначив він під час засідання парламенту.
Потураєв просить розглянути це питання невідкладно, як це роблять з іншими рішенням.
"Так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які змушений був прийняти для себе таке рішення", - додав нардеп.
Відомо, що Потураєв також є головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Згодом він оприлюднив свою заяву.
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