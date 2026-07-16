"Слуга народу" Потураєв планує мобілізуватися до ЗСУ після складання мандату

55-річний народний депутат Микита Потураєв заявив, що після офіційного погодження його заяви про складання депутатських повноважень планує приєднатися до лав Сил оборони України

Про це він заявив в інтерв'ю для Цензор.НЕТ.

Шукає варіанти рекрутингу

Потураєв запевнив, що його демарш не є спробою політичного самопіару, і він дійсно готовий змінити діловий костюм на військову форму.

"Учора зайшов на сайт "Територія рекрутингу" (головний агрегатор відкритих посад у СОУ. — ред.), побачив, що там є для мене цікаві пропозиції, якщо підійду. Я думаю, що знайдеться місце для будь-якого чоловіка, який здатний виконувати роботу в армії. Мої вчинки у батьох викликали різні оцінки — але я роблю те, що вважаю за потрібне. І, в принципі, мене не обходить багато з того, що про мене думають. Буду працювати на перемогу країни, де б я не був", — наголосив Потураєв.

На запитання про те, чи планує він залишатися у великій політиці в майбутньому, ексголова комітету відповів стримано, зазначивши, що зараз головне — "розуміти, де ти можеш принести максимальну користь для перемоги".

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Відносини з ОП

Коментуючи свої відносини з Банковою після відставки Андрія Єрмака та на тлі кадрових змін у Кабміні, Потураєв зазначив, що не очікує особистого дзвінка від Володимира Зеленського, оскільки у них "окрім суто робочих контактів, інших вже багато років не було".

Водночас він спростував чутки про конфлікт з ОП: "Не можу сказати, що побиті глечики. Є люди, з якими я в контакті; у мене з ними нормальний робочий процес".

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