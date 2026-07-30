Зеленський призначив ексміністра Соболева заступником керівника ОП

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економіки Олексія Соболева заступником керівника Офісу Президента.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Олексій зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі й працюватиме в координації з Премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами", - розповів глава держави.

За словами президента, Соболев координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни.

"У час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні.



Щоб виконати такі завдання, розраховую на реальну взаємодію між командами уряду України, Офісу Президента, регіональними владами та бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував Зеленський.

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Що відомо про Соболева?

У 2015-2016 роках обіймав посаду радника міністра інфраструктури України. У 2016-2018 - керував проєктом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine

Із 2018 року очолював державне підприємство "Прозорро.Продажі".

24 січня 2023 року Соболева призначили на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Із 2 липня 2024 по 17 липня 2025 року – був першим заступником міністра економіки.

17 липня 2025 року Соболева призначили очільником Мінекономіки.

14 липня 2026 року Рада проголосувала за відставку Кабінету Міністрів України, Соболев залишив посаду.

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