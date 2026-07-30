Ми довели рівень збиття російських ударних дронів до 93%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося довести рівень збиття російських ударних дронів вже до 93%.

Про це глава держави заявив під час нагородження воїнів Cил безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, сьогодні командувач Повітряних сил Кривоножко доповів, якими були цілі росіян під час масованого удару.

"І що змогли протиставити наші захисники неба. Серед того, що дуже суттєво допомагає нам перекривати дефіцит ракет для ППО, – це фаховість наших військових, сміливість українських хлопців. Наші воїни роблять справді героїчні речі. Багато хто у світі так просто не зміг би", - розповів він.

"Тільки за цю ніч більше 30 крилатих ракет були збиті нашою бойовою авіацією. Значний внесок у збиття зробили воїни мобільних вогневих груп. Ми довели рівень збиття російських ударних дронів уже до 93%. Це вагомі результати", - додав президент.

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Водночас Зеленський наголосив, що захиститися від балістики можна лише завдяки підтримці партнерів.

"І ми працюємо з ними так, щоб Україна все ж отримала необхідні можливості. І один із найбільш переконливих аргументів – саме фаховість наших воїнів, здатність українців збивати навіть найбільш складні та небезпечні російські ракети.



І, звісно, наш найбільший аргумент взагалі для всієї міжнародної співпраці, для всієї нашої міжнародної роботи – це фронт. Це наші позиції, наша оборона, наші бойові бригади та інші українські підрозділи, які відбивають російські штурми й захищають Україну. Все тримається на тому, як тримається фронт, на тому, як фронт підтримується українським суспільством і як суспільство відчуває вдячність фронту", - підсумував він.

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