Мы довели уровень сбиваемых российских ударных дронов до 93%, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось довести уровень сбиваемых российских ударных дронов уже до 93%.

Об этом глава государства заявил во время награждения военнослужащих Сил безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам президента, сегодня командующий Воздушными силами Кривоножко доложил, каковы были цели россиян во время массированного удара.

"И что смогли противопоставить наши защитники неба. Среди того, что очень существенно помогает нам перекрывать дефицит ракет для ПВО, — это профессионализм наших военных, смелость украинских ребят. Наши воины совершают поистине героические поступки. Многие в мире так просто не смогли бы", — рассказал он.

"Только за эту ночь более 30 крылатых ракет были сбиты нашей боевой авиацией. Значительный вклад в сбивание внесли воины мобильных огневых групп. Мы довели уровень сбивания российских ударных дронов уже до 93%. Это весомые результаты", — добавил президент.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что защититься от баллистических ракет можно только благодаря поддержке партнеров.

"И мы работаем с ними так, чтобы Украина все же получила необходимые возможности. И один из самых убедительных аргументов — именно профессионализм наших воинов, способность украинцев сбивать даже самые сложные и опасные российские ракеты.



И, конечно, наш главный аргумент вообще для всего международного сотрудничества, для всей нашей международной работы – это фронт. Это наши позиции, наша оборона, наши боевые бригады и другие украинские подразделения, которые отражают российские штурмы и защищают Украину. Все держится на том, как держится фронт, на том, как фронт поддерживается украинским обществом и как общество испытывает благодарность к фронту", – подытожил он.

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