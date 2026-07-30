Генштаб готує низку системних змін для оперативнішого реагування на передовій, - Зеленський

Генеральний штаб Збройних сил України готує низку системних змін для покращення оцінки обстановки на передовій та оперативного реагування на її зміни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, начальником Генштабу Ігорем Скибюком, т.в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника ОП Павлом Палісою, передає Цензор.НЕТ.

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Доповіді

"Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістичними ракетами, і нашу спроможність протидіяти цій тактиці як на військовому, так і на дипломатичному рівнях. Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту", - розповів президент.

Крім того, була доповідь щодо ситуації на фронті, передусім у районах Словʼянська та Костянтинівки.

Також щодо ситуації з експортним морським коридором – що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходів ще буде реалізований.

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Далекобійні санкції

"Вдячний усім воїнам та підрозділам, які залучені до виконання нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну. Триває наша операція мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків", - зауважив Зеленський.

Президент доручив Головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону.

Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із партнерами України в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО.

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Завдання Генштабу

За словами Зеленського, Генеральний штаб ЗСУ готує низку системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність.

Також Зеленський подякував усім підрозділам, які реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво.

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