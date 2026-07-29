Драпатий окреслив пріоритети Сил оборони: Підвищення летальності втрат РФ, нові операції та ракети до Patriot

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Збройних Сил НАТО в Європі - командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що потрібно Україні для перемоги?

Зокрема, Драпатий окреслив своє бачення української перемоги та спроможностей, які допоможуть її здобути.

"На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії", - зазначив він.

За словами головкома, Сили оборони працюють над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності москви.

"Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології", - уточнив Драпатий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов назвав три критерії, за якими оцінюватимуть нового головкома Драпатого

Постачання ракет для Patriot та військова допомога через програму PURL

Він також подякував генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, а також Президенту Трампу, Міністру оборони Гегсету та Сполученим Штатам Америки за військову допомогу Україні в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які Україна продовжує отримувати.

Читайте: У Генштабі заявили про сплановану інформаційну операцію проти головкома Драпатого