Драпатий окреслив пріоритети Сил оборони: Підвищення летальності втрат РФ, нові операції та ракети до Patriot
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Збройних Сил НАТО в Європі - командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Що потрібно Україні для перемоги?
Зокрема, Драпатий окреслив своє бачення української перемоги та спроможностей, які допоможуть її здобути.
"На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії", - зазначив він.
За словами головкома, Сили оборони працюють над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності москви.
"Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології", - уточнив Драпатий.
Постачання ракет для Patriot та військова допомога через програму PURL
Він також подякував генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, а також Президенту Трампу, Міністру оборони Гегсету та Сполученим Штатам Америки за військову допомогу Україні в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які Україна продовжує отримувати.
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