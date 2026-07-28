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Новини Драпатий - Головнокомандувач ЗСУ
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Бутусов назвав три критерії, за якими оцінюватимуть нового головкома Драпатого

Бутусов оцінив головний виклик для Драпатого

Ефективність нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого визначатиметься не кадровими рішеннями чи медійною активністю, а ситуацією на фронті.

Про це заявив командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов в інтерв'ю Liga.net.

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Три ключові критерії оцінки роботи головнокомандувача

За словами Бутусова, існують три ключові критерії оцінки роботи головнокомандувача під час війни.

"Чи може армія втримати фронт, не допускаючи наступу ворога, і чи може армія завдавати ворогу неприйнятних втрат, зменшуючи свої власні втрати в багато разів. Фактично це три критерії: територія, темп втрат ворога і темп наших втрат", – зазначив він.

Бутусов наголосив, що Драпатий очолив Збройні сили в один із найскладніших моментів війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатий замість Сирського: очікування, ризики, перспективи | Юрій Бутусов. ВIДЕО

За його словами, російські війська продовжують наступ на Донеччині, зокрема ведуть бої за Костянтинівку, наблизилися до Дружківки та Слов'янська, а також практично захопили Покровськ-Мирноград. Через це новому головкому доведеться ухвалювати критично важливі рішення без тривалого перехідного періоду.

Водночас військовий зазначив, що головним викликом для нового командувача стане не лише професіоналізм, а й здатність сформувати ефективну команду управління та швидко адаптувати систему командування до реалій фронту.

Також читайте: У Генштабі заявили про сплановану інформаційну операцію проти головкома Драпатого

Детальніше читайте у матеріалі "Месії в Україні немає": Бутусов про нового головкома, фронт та майбутнє української армії

Автор: 

Бутусов Юрій (3718) Драпатий Михайло (73)
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Топ коментарі
+3
Ні, є лише один критерій - чи прикриють кормушку з тцк на 150 млн.дол у місяць.
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28.07.2026 18:04 Відповісти
+2
То ти вже втік з України,а тобі все ТЦК сниться .
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28.07.2026 18:09 Відповісти
+2
Тцк спеціально створює напругу в суспільстві по задуму єрмака. Кацапи продовжують воювати бо чекають соціального вибуху через це і хочуть скористатись моментом.
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28.07.2026 18:12 Відповісти

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