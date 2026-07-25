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Новини Звільнення Сирського Драпатий - Головнокомандувач ЗСУ
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Драпатий замість Сирського: очікування, ризики, перспективи | Юрій Бутусов. НАЖИВО

Командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує призначення генерала Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ.

У випуску дивіться про таке:

  • Чого чекати від генерала Драпатого на новій посаді?
  • Виклики для нового Головкома ЗСУ
  • Які зміни в армії потрібні негайно?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Дивіться також: Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача ЗСУ Драпатому. ФОТО

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