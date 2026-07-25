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Новости Увольнение Сырского Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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Драпатый вместо Сырского: ожидания, риски, перспективы | Юрий Бутусов. ПРЯМОЙ ЭФИР

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует назначение генерала Михаила Драпатого на должность Главнокомандующего ВСУ.

В выпуске смотрите следующее:

  • Чего ожидать от генерала Драпатого на новой должности?
  • Вызовы для нового главнокомандующего ВСУ
  • Какие изменения в армии нужны немедленно?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Смотрите также: Сирский официально передал полномочия Главнокомандующего ВСУ Драпатому. ФОТО

Автор: 

Бутусов Юрий (4504) Драпатый Михаил (68) Бутусов Плюс (80)
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Топ комментарии
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головне завдання для Драпатого зараз це сподобається прищавим картонкам - вони зараз вирішують.. ☝
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25.07.2026 21:40 Ответить
+1
Если расформирует "скелю", пустит под суд всё её командование-тогда можно будет говорить о каких-то изменениях, и то что пришёл нормальный человек на свою посаду. Если нет-он остаётся человеком системы со всеми вытекающими.
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25.07.2026 21:45 Ответить
+1
ага, і вибирати офіцерів на солдатських мітингах як 1917-го
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25.07.2026 21:50 Ответить

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