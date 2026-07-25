Драпатый вместо Сырского: ожидания, риски, перспективы | Юрий Бутусов. ПРЯМОЙ ЭФИР
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует назначение генерала Михаила Драпатого на должность Главнокомандующего ВСУ.
В выпуске смотрите следующее:
- Чего ожидать от генерала Драпатого на новой должности?
- Вызовы для нового главнокомандующего ВСУ
- Какие изменения в армии нужны немедленно?
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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
Топ комментарии
+1 Leon #550614
показать весь комментарий25.07.2026 21:40 Ответить Ссылка
+1 Lawrence Smith
показать весь комментарий25.07.2026 21:45 Ответить Ссылка
+1 Leon #550614
показать весь комментарий25.07.2026 21:50 Ответить Ссылка
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