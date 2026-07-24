Сырский официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ Драпатому. ФОТО
Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майору Михаилу Драпатому.
Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Церемония передачи полномочий
Во время передачи полномочий и. о. министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генштаба ВСУ нового Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого и нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.
"Впереди — новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед. Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизни наших воинов и наносит сокрушительные потери врагу", — заявил Сирский.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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