Сырский официально передал полномочия главнокомандующего ВСУ Драпатому. ФОТО

Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майору Михаилу Драпатому.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Церемония передачи полномочий

Во время передачи полномочий и. о. министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генштаба ВСУ нового Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого и нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.

"Впереди — новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед. Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизни наших воинов и наносит сокрушительные потери врагу", — заявил Сирский.

Читайте также: Сырский — лучший генерал на оперативно-тактическом уровне, но не на стратегическом, — Бутусов

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Сырский и Гнатов будут работать бок о бок с новым руководством армии, — Зеленский