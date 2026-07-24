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Новини Фото Звільнення Сирського Драпатий - Головнокомандувач ЗСУ
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Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача ЗСУ Драпатому. ФОТО

Сирський, Драпатий

Олександр Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майору Михайлу Драпатому.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Церемонія передачі повноважень

Під час передачі повноважень в. о. міністра оборони Євгеній Хмара представив керівному складу Генштабу ЗСУ нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

"Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу", - заявив Сирський.

Сирський, Драпатий

Сирський, Драпатий

Сирський, Драпатий

Сирський, Драпатий

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Генштаб ЗС (8707) Сирський Олександр (1053) Драпатий Михайло (65)
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