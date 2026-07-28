У Генштабі заявили про сплановану інформаційну операцію проти головкома Драпатого

Створення фальшивих профілів новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та публікація фейкових заяв від його імені є складниками спланованої інформаційної атаки, спрямованої на його дискредитацію.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака фейків і вигаданих обіцянок

"Нагромадити фейкових планів і обіцянок, облити сиропом, щоб пізніше облити брудом і звинуватити у балабольстві - це те, що бачу в соцмережах у перші дні роботи нового головкома", - зазначив він.

За словами Лиховія, учора за допомогою Мінцифри вже заблокували фейковий акаунт Драпатого у соцмережі X, однак нині з’являються сфальшовані сторінки у Threads, а у Facebook поширюються створені штучним інтелектом вигадані історії про нібито публічну сварку нового і колишнього головнокомандувачів. Також у мережі поширюють неправдиві повідомлення про нібито оголошений аудит у ЗСУ, створення Драпатим благодійного фонду для поранених та відправлення працівників ТЦК на передову.

Також дивіться: Драпатий замість Сирського: очікування, ризики, перспективи | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Драпатий не планує створювати нові акаунти

Речник наголосив, що жодних таких рішень головнокомандувач не ухвалював, а акаунта у Threads він не має і створювати нові сторінки у соцмережах не планує.

"З огляду на масовість фейків, все це дуже схоже на цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію проти нового головкома. Яка йде паралельно зі смішними звинуваченнями в "расизмі" на підставі цілком адекватного антиросійського інтерв’ю 2023 року", - підкреслив він.

Лиховій також закликав журналістів і користувачів соціальних мереж перевіряти автентичність акаунтів та достовірність інформації перед її поширенням, аби не сприяти розповсюдженню фейків.

Також читайте: Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача ЗСУ Драпатому. ФОТО

Що передувало?