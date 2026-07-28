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Новости Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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В Генштабе заявили о спланированной информационной операции против главнокомандующего Драпатого

Какие официальные страницы ведет Драпатый

Создание фальшивых профилей новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и публикация фейковых заявлений от его имени являются частью спланированной информационной атаки, направленной на его дискредитацию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Атака фейков и вымышленных обещаний

"Нагромоздить фейковых планов и обещаний, облить их сиропом, чтобы позже облить грязью и обвинить в пустословии — это то, что я вижу в соцсетях в первые дни работы нового главнокомандующего", — отметил он.

По словам Лиховия, вчера с помощью Минцифры уже заблокировали фейковый аккаунт Драпатого в социальной сети X, однако сейчас появляются поддельные страницы в Threads, а в Facebook распространяются созданные искусственным интеллектом выдуманные истории о якобы публичной ссоре нового и бывшего главнокомандующих. Также в сети распространяются ложные сообщения о якобы объявленном аудите в ВСУ, создании Драпатым благотворительного фонда для раненых и отправке сотрудников ТЦК на передовую.

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Драпатый не планирует создавать новые аккаунты

Пресс-секретарь подчеркнул, что никаких таких решений главнокомандующий не принимал, а аккаунта в Threads у него нет и создавать новые страницы в соцсетях он не планирует.

"Учитывая массовость фейков, все это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главнокомандующего. Которая идет параллельно с нелепыми обвинениями в "расизме" на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года", — подчеркнул он.

Лиховой также призвал журналистов и пользователей социальных сетей проверять подлинность аккаунтов и достоверность информации перед ее распространением, чтобы не способствовать распространению фейков.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что злоумышленники создали фейковый аккаунт главнокомандующего Драпатого.
  • Накануне на фейковом аккаунте в X, который выдают за страницу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, распространили дезинформацию о "начале масштабного аудита в армии".

Автор: 

Генштаб ВС (8519) фейк (737) Драпатый Михаил (72)
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Топ комментарии
+16
Щодо аудиту ЗСУ і відправлення ТЦК на передову - краще б це був не фейк.
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28.07.2026 13:32 Ответить
+16
Фінансують алібаба і арахамія ??!!!
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28.07.2026 13:35 Ответить
+13
цікаво, цікаво з перших днів вже почалась масштабна дескридитація Главкома, ой комусь він поперек горла стоїть....
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28.07.2026 13:35 Ответить

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