В Генштабе заявили о спланированной информационной операции против главнокомандующего Драпатого
Создание фальшивых профилей новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и публикация фейковых заявлений от его имени являются частью спланированной информационной атаки, направленной на его дискредитацию.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Атака фейков и вымышленных обещаний
"Нагромоздить фейковых планов и обещаний, облить их сиропом, чтобы позже облить грязью и обвинить в пустословии — это то, что я вижу в соцсетях в первые дни работы нового главнокомандующего", — отметил он.
По словам Лиховия, вчера с помощью Минцифры уже заблокировали фейковый аккаунт Драпатого в социальной сети X, однако сейчас появляются поддельные страницы в Threads, а в Facebook распространяются созданные искусственным интеллектом выдуманные истории о якобы публичной ссоре нового и бывшего главнокомандующих. Также в сети распространяются ложные сообщения о якобы объявленном аудите в ВСУ, создании Драпатым благотворительного фонда для раненых и отправке сотрудников ТЦК на передовую.
Драпатый не планирует создавать новые аккаунты
Пресс-секретарь подчеркнул, что никаких таких решений главнокомандующий не принимал, а аккаунта в Threads у него нет и создавать новые страницы в соцсетях он не планирует.
"Учитывая массовость фейков, все это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главнокомандующего. Которая идет параллельно с нелепыми обвинениями в "расизме" на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года", — подчеркнул он.
Лиховой также призвал журналистов и пользователей социальных сетей проверять подлинность аккаунтов и достоверность информации перед ее распространением, чтобы не способствовать распространению фейков.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что злоумышленники создали фейковый аккаунт главнокомандующего Драпатого.
- Накануне на фейковом аккаунте в X, который выдают за страницу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, распространили дезинформацию о "начале масштабного аудита в армии".
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