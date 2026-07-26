Злоумышленники создали фейковый аккаунт главнокомандующего Драпатого

В социальной сети X неизвестные создали фейковую страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. С 22 июля на этом аккаунте злоумышленники распространяют информацию, якобы от имени главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ и пресс-секретаря Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия.

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Мошенники создали фейковый аккаунт

"Злоумышленники не пожалели денег, чтобы купить синюю отметку для страницы главнокомандующего Михаила Драпатого в Х. Но и страница, и последняя новость на ней — фейковые. Доверяйте только проверенным официальным источникам. Должностные лица меняются — институт остается", — подчеркнул Лиховий.

Пресс-секретарь отметил, что официальными страницами главнокомандующего ВСУ в основных социальных сетях остаются:

Facebook https://www.facebook.com/share/1M4Aarxn4z/?mibextid=wwXIfr

Х https://x.com/cinc_afu/status/2081321834851561640?s=46...

Его личные страницы в социальных сетях:

Facebook https://www.facebook.com/share/19CZM4UCQt/?mibextid=wwXIfr

Телеграм https://t.me/Drapatyi_KSV

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Что этому предшествовало?

Накануне на фейковом аккаунте в X, который выдают за страницу Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, распространили дезинформацию о "начале масштабного аудита в армии".

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