Зловмисники створили фейковий акаунт головкома Драпатого
У соціальній мережі Х невідомі створили фейкову сторінку Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого. З 22 липня на цьому акаунті зловмисники поширюють інформацію начебто від головкома.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Генштаб ЗСУ та речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія.
Шахраї створили фейковий акаунт
"Зловмисники не пошкодували грошей, щоб купити синю позначку для сторінки головкома Михайла Драпатого в Х. Але і сторінка, і остання новина на ній - фейкові. Довіряйте тільки перевіреним офіційним джерелам. Посадові особи змінюються - інституція залишається", - наголосив Лиховій.
Речник вказав, що офіційними сторінками головнокомандувача ЗСУ в основних соціальних мережах залишаються:
Фейсбук https://www.facebook.com/share/1M4Aarxn4z/?mibextid=wwXIfr
Х https://x.com/cinc_afu/status/2081321834851561640?s=46...
Його особисті сторінки в соціальних мережах:
Фейсбук https://www.facebook.com/share/19CZM4UCQt/?mibextid=wwXIfr
Телеграм https://t.me/Drapatyi_KSV
Що передувало?
Напередодні на фейковому обліковому записі в X, який видають за сторінку Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, поширили дезінформацію про "початок масштабного аудиту в армії".
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