Зловмисники створили фейковий акаунт головкома Драпатого

У соціальній мережі Х невідомі створили фейкову сторінку Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого. З 22 липня на цьому акаунті зловмисники поширюють інформацію начебто від головкома.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Генштаб ЗСУ та речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Шахраї створили фейковий акаунт

"Зловмисники не пошкодували грошей, щоб купити синю позначку для сторінки головкома Михайла Драпатого в Х. Але і сторінка, і остання новина на ній - фейкові. Довіряйте тільки перевіреним офіційним джерелам. Посадові особи змінюються - інституція залишається", - наголосив Лиховій.

Речник вказав, що офіційними сторінками головнокомандувача ЗСУ в основних соціальних мережах залишаються:

Фейсбук https://www.facebook.com/share/1M4Aarxn4z/?mibextid=wwXIfr

Х https://x.com/cinc_afu/status/2081321834851561640?s=46...

Його особисті сторінки в соціальних мережах:

Фейсбук https://www.facebook.com/share/19CZM4UCQt/?mibextid=wwXIfr

Телеграм https://t.me/Drapatyi_KSV

Дивіться також: Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача ЗСУ Драпатому. ФОТО

Що передувало?

Напередодні на фейковому обліковому записі в X, який видають за сторінку Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, поширили дезінформацію про "початок масштабного аудиту в армії".

Дивіться також: Драпатий замість Сирського: очікування, ризики, перспективи | Юрій Бутусов. ВIДЕО