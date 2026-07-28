Бутусов назвал три критерия, по которым будут оценивать нового главнокомандующего Драпатого
Эффективность нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого будет определяться не кадровыми решениями или активностью в СМИ, а ситуацией на фронте.
Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов в интервью Liga.net.
Три ключевые критерия оценки работы главнокомандующего
По словам Бутусова, существуют три ключевые критерия оценки работы главнокомандующего во время войны.
"Может ли армия удержать фронт, не допуская наступления врага, и может ли армия наносить врагу неприемлемые потери, сокращая свои собственные потери во много раз. Фактически, это три критерия: территория, темп потерь врага и темп наших потерь", - отметил он.
Бутусов подчеркнул, что Драпатый возглавил Вооруженные силы в один из самых сложных моментов войны.
По его словам, российские войска продолжают наступление в Донецкой области, в частности ведут бои за Константиновку, приблизились к Дружковке и Славянску, а также практически захватили Покровск-Мирноград. Из-за этого новому главнокомандующему придется принимать критически важные решения без длительного переходного периода.
В то же время он отметил, что главным вызовом для нового командующего станет не только профессионализм, но и способность сформировать эффективную управленческую команду и быстро адаптировать систему командования к реалиям фронта.
Подробнее читайте в материале "Мессии в Украине нет": Бутусов о новом главнокомандующем, фронте и будущем украинской армии
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