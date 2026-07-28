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Новости Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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Бутусов назвал три критерия, по которым будут оценивать нового главнокомандующего Драпатого

Бутусов оценил главный вызов для Драпатого

Эффективность нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого будет определяться не кадровыми решениями или активностью в СМИ, а ситуацией на фронте.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов в интервью Liga.net.

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Три ключевые критерия оценки работы главнокомандующего

По словам Бутусова, существуют три ключевые критерия оценки работы главнокомандующего во время войны.

"Может ли армия удержать фронт, не допуская наступления врага, и может ли армия наносить врагу неприемлемые потери, сокращая свои собственные потери во много раз. Фактически, это три критерия: территория, темп потерь врага и темп наших потерь", - отметил он.

Бутусов подчеркнул, что Драпатый возглавил Вооруженные силы в один из самых сложных моментов войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатый вместо Сырского: ожидания, риски, перспективы | Юрий Бутусов. ВИДЕО

По его словам, российские войска продолжают наступление в Донецкой области, в частности ведут бои за Константиновку, приблизились к Дружковке и Славянску, а также практически захватили Покровск-Мирноград. Из-за этого новому главнокомандующему придется принимать критически важные решения без длительного переходного периода.

В то же время он отметил, что главным вызовом для нового командующего станет не только профессионализм, но и способность сформировать эффективную управленческую команду и быстро адаптировать систему командования к реалиям фронта.

Читайте также: В Генштабе заявили о спланированной информационной операции против главнокомандующего Драпатого

Подробнее читайте в материале "Мессии в Украине нет": Бутусов о новом главнокомандующем, фронте и будущем украинской армии

Автор: 

Бутусов Юрий (4507) Драпатый Михаил (72)
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Топ комментарии
+4
Ні, є лише один критерій - чи прикриють кормушку з тцк на 150 млн.дол у місяць.
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28.07.2026 18:04 Ответить
+3
То ти вже втік з України,а тобі все ТЦК сниться .
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28.07.2026 18:09 Ответить
+3
Тцк спеціально створює напругу в суспільстві по задуму єрмака. Кацапи продовжують воювати бо чекають соціального вибуху через це і хочуть скористатись моментом.
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28.07.2026 18:12 Ответить

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