Драпатый обозначил приоритеты Сил обороны: повышение летальности потерь РФ, новые операции и ракеты для Patriot
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Вооруженными силами НАТО в Европе - командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что нужно Украине для победы?
В частности, Драпатый изложил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее добиться.
"На нынешнем этапе войны мы должны усилить операции в различных сферах, не допускать проникновения противника в зоны нашей обороны, наращивать дальний и средний огневой удар по врагу. Подчеркнул необходимость дальнейшего развития армейских корпусов и увеличения их автономии", - отметил он.
По словам главнокомандующего, Силы обороны работают над тем, чтобы повысить уровень летальности вражеских потерь и снизить экономический потенциал Москвы.
"Для этого мы применяем асимметричные подходы и украинские технологии", - уточнил Драпатый.
Поставки ракет для Patriot и военная помощь в рамках программы PURL
Он также поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также президента Трампа, министра обороны Хегсета и Соединенные Штаты Америки за военную помощь Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой европейские страны закупают необходимое военное оборудование, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать.
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