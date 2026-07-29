Україна відповідає Росії асиметрично та готує власне виробництво ракет для Patriot, - Хмара
Т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна застосовує асиметричну відповідь на російські атаки, зосереджується на ударах по військовій інфраструктурі РФ та вважає пріоритетом виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, Євгеній Хмара у розмові з американською журналісткою Лорою Лумер пояснив логіку української відповіді на масовані удари росії по цивільній інфраструктурі.
Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично.
За його словами, поки росія цілить по цивільній інфраструктурі — автозаправних станціях, об'єктах енергетики, соціальних будівлях, щоб тероризувати мирне населення, Україна свідомо обирає інші цілі.
Він наголосив, що росія зацікавлена в тероризуванні цивільних, а Україна зацікавлена в захисті своїх людей. Українські удари спрямовані на військово-промисловий комплекс агресора: нафтопереробні заводи, транспортні вузли та інші елементи, що живлять його війну.
Асиметричний підхід, пояснив Євгеній Хмара, означає передусім економіку удару: мета — щоб вартість українських операцій становила приблизно 2% від завданої росії шкоди. Цей принцип лежав в основі операції "Павутина" — атаки дронами на стратегічну бомбардувальну авіацію рф, яку здійснив підрозділ, яким раніше командував генерал-майор Євгеній Хмара.
За його словами, досвід бойового планування визначає підхід до логістики і забезпечення війська.
У мене в голові є реальна картина того, що використовується, що можна застосовувати проти ворога і що може бути найефективнішим надалі, - заявив Хмара.
Він підкреслив, що серед сьогоднішніх пріоритетів - захист маршрутів постачання від російських дронів та своєчасне забезпечення підрозділів ресурсами.
Досвід служби в спецпідрозділі сформував і принцип довіри між тимчасово виконуючим обов'язки Міністра та військовими: обидві сторони діють за спільними правилами і покладаються одна на одну. Звідти ж правило, якого Євгеній Хмара дотримується й нині: не вимагати від підлеглого того, на що не готовий піти сам.
Критичним напрямом для оборони від російських балістичних ударів тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони назвав налагодження власного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, після реалізації цього завдання Україна зможе надати США додаткові ресурси для майбутніх спільних операцій.
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