Україна відповідає Росії асиметрично та готує власне виробництво ракет для Patriot, - Хмара

Т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна застосовує асиметричну відповідь на російські атаки, зосереджується на ударах по військовій інфраструктурі РФ та вважає пріоритетом виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, Євгеній Хмара у розмові з американською журналісткою Лорою Лумер пояснив логіку української відповіді на масовані удари росії по цивільній інфраструктурі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично.

За його словами, поки росія цілить по цивільній інфраструктурі — автозаправних станціях, об'єктах енергетики, соціальних будівлях, щоб тероризувати мирне населення, Україна свідомо обирає інші цілі.

Він наголосив, що росія зацікавлена в тероризуванні цивільних, а Україна зацікавлена в захисті своїх людей. Українські удари спрямовані на військово-промисловий комплекс агресора: нафтопереробні заводи, транспортні вузли та інші елементи, що живлять його війну.

Також читайте: Удари по НПЗ і дефіцит дизеля: у СЗР заявили про кризу російського агросектору

Асиметричний підхід, пояснив Євгеній Хмара, означає передусім економіку удару: мета — щоб вартість українських операцій становила приблизно 2% від завданої росії шкоди. Цей принцип лежав в основі операції "Павутина" — атаки дронами на стратегічну бомбардувальну авіацію рф, яку здійснив підрозділ, яким раніше командував генерал-майор Євгеній Хмара.

За його словами, досвід бойового планування визначає підхід до логістики і забезпечення війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ та намагається приховати це, - ЦПД

У мене в голові є реальна картина того, що використовується, що можна застосовувати проти ворога і що може бути найефективнішим надалі, - заявив Хмара.

Він підкреслив, що серед сьогоднішніх пріоритетів - захист маршрутів постачання від російських дронів та своєчасне забезпечення підрозділів ресурсами.

Досвід служби в спецпідрозділі сформував і принцип довіри між тимчасово виконуючим обов'язки Міністра та військовими: обидві сторони діють за спільними правилами і покладаються одна на одну. Звідти ж правило, якого Євгеній Хмара дотримується й нині: не вимагати від підлеглого того, на що не готовий піти сам.

Також читайте: Зеленський зустрівся у США з виробниками ATACMS, HIMARS, F-16 та ракет для систем Patriot

Критичним напрямом для оборони від російських балістичних ударів тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони назвав налагодження власного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, після реалізації цього завдання Україна зможе надати США додаткові ресурси для майбутніх спільних операцій.