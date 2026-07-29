Удари по НПЗ і дефіцит дизеля: у СЗР заявили про кризу російського агросектору

Російський аграрний сектор опинився під подвійним ударом через війну та внутрішні економічні проблеми. У країні бракує дизельного пального, скорочується державна підтримка фермерів, а експорт зерна ускладнюється через проблеми з логістикою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, дефіцит пального на російському ринку вже сягнув близько 20% від потреб аграріїв після пошкодження майже десяти найбільших нафтопереробних заводів.

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Фермери залишилися без кредитів і дизеля

За даними СЗР, російське міністерство сільського господарства скоротило програму пільгового кредитування саме в період, коли багато господарств працюють на межі збитковості.

Найгостріше дефіцит дизельного пального вже відчувають Іркутська область та Алтайський край. Проблеми також фіксують у Ростовській області, Краснодарському краї, Поволжі та Ставропіллі. Найбільше страждають невеликі фермерські господарства, які не мають ресурсів для створення запасів пального.

"Армія вже споживає на 3–5% більше пального, ніж планувалося. За будь-якого дефіциту військові отримають пальне першими. Аграріям дістанеться те, що залишиться", – зазначили у Службі зовнішньої розвідки України.

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Експорт зерна також скорочується

У розвідці зазначають, що удари по логістичній інфраструктурі в Азовському морі ускладнили роботу маршруту, через який проходить близько чверті російського експорту зерна.

Через це аналітики вже знизили прогноз експорту приблизно на 20%. Водночас за останній тиждень ціни на пшеницю в Росії знизилися на 2,8%, на ячмінь – на 6,5%, а в річному вимірі вартість зерна впала на 12,6%.

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Росія не змогла знайти пальне за кордоном

Як стверджують у СЗР, спроби компенсувати дефіцит імпортом також не дали результату. Білорусь і Казахстан не мають вільних обсягів пального, а Індія відмовилася постачати готові нафтопродукти через відсутність надлишків.

У розвідці вважають, що за таких умов потреби російської армії й надалі матимуть пріоритет над забезпеченням аграрного сектору, що може ще більше ускладнити проведення збиральної кампанії.

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