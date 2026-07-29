Удары по НПЗ и дефицит дизельного топлива: в СВР заявили о кризисе российского агросектора

Российский аграрный сектор оказался под двойным ударом из-за войны и внутренних экономических проблем. В стране не хватает дизельного топлива, сокращается государственная поддержка фермеров, а экспорт зерна затрудняется из-за проблем с логистикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины, дефицит топлива на российском рынке уже достиг около 20% от потребностей аграриев после повреждения почти десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

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Фермеры остались без кредитов и дизельного топлива

По данным СВР, российское министерство сельского хозяйства сократило программу льготного кредитования именно в тот период, когда многие хозяйства работают на грани убыточности.

Наиболее остро дефицит дизельного топлива уже ощущают Иркутская область и Алтайский край. Проблемы также фиксируются в Ростовской области, Краснодарском крае, на Поволжье и в Ставрополье. Больше всего страдают небольшие фермерские хозяйства, не имеющие ресурсов для создания запасов топлива.

"Армия уже потребляет на 3-5% больше топлива, чем планировалось. При любом дефиците военные получат топливо первыми. Аграриям достанется то, что останется", - отметили в Службе внешней разведки Украины.

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Экспорт зерна также сокращается

В разведке отмечают, что удары по логистической инфраструктуре в Азовском море затруднили работу маршрута, по которому проходит около четверти российского экспорта зерна.

Из-за этого аналитики уже снизили прогноз экспорта примерно на 20%. В то же время за последнюю неделю цены на пшеницу в России снизились на 2,8%, на ячмень - на 6,5%, а в годовом исчислении стоимость зерна упала на 12,6%.

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Россия не смогла найти топливо за рубежом

Как утверждают в СВР, попытки компенсировать дефицит импортом также не дали результата. Белоруссия и Казахстан не располагают свободными объемами топлива, а Индия отказалась поставлять готовые нефтепродукты из-за отсутствия излишков.

В разведке считают, что в таких условиях потребности российской армии и в дальнейшем будут иметь приоритет над обеспечением аграрного сектора, что может еще больше осложнить проведение уборочной кампании.

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