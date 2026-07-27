Россияне покупали бензин, а профинансировали ВСУ: афера в оккупированном Крыму обернулась донатом на пикапы. ВИДЕО

Жители временно оккупированного Крыма, которые хотели приобрести поддельные QR-коды для получения дефицитного бензина, вместо топлива неожиданно профинансировали сбор на автомобили для украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручка, деньги покупателей поддельных QR-кодов были направлены на приобретение пикапов для FPV-подразделения бригады.

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В 110-й ОМБр рассказали, что после сбоя системы выдачи QR-кодов на топливо в оккупированном Крыму в сети начали продавать поддельные коды, которые якобы позволяли получить доступ к бензину, ставшему дефицитным.

Желающих воспользоваться такой схемой оказалось немало. Однако вместо топлива они перевели средства, которые в итоге пополнили сбор на транспорт для украинских защитников.

В бригаде отметили, что покупатели узнали об истинном назначении своих переводов уже после оплаты.

Ранее сообщалось, что из-за острого дефицита бензина на временно оккупированном полуострове образовались длинные очереди на автозаправках, а ограничения на топливо фактически сорвали курортный сезон в Крыму.

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