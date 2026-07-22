РФ из-за ударов Украины по НПЗ ограничила поставки топлива войскам: на технику выдают до 20 литров в сутки, - росСМИ

Российские военные начали жаловаться на острый дефицит бензина и дизельного топлива, возникший после ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ. В некоторых подразделениях уже ввели ограничения на заправку техники — не более 20 литров на автомобиль в сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times.

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По словам одного из российских военных, на которого ссылаются российские СМИ, если раньше топливо выдавали в соответствии с потребностями подразделений, то теперь действуют жесткие ограничения.

"С бензином полная беда. Выделяют всем мало. Бензина катастрофически не хватает", — цитирует его издание.

Другие военнослужащие также сообщили о сокращении поставок. Один из мобилизованных оценил сокращение объемов примерно в 30%. По его словам, ограничения коснулись не только боевой техники, но и автомобилей, которые используются для доставки боеприпасов и продовольствия.

Военный с Запорожского направления рассказал, что вместо 20 литров бензина на позиции теперь привозят лишь 10–15. Из-за этого личному составу приходится пешком преодолевать около 11 километров, чтобы доставить воду, еду и другие необходимые ресурсы.

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Собеседники издания также утверждают, что топливо все чаще приходится покупать у местных жителей по 200–300 рублей за литр или искать его в других регионах. Кроме того, они жалуются на качество бензина, поставляемого Минобороны РФ.

О проблемах с топливом сообщают и российские Z-блогеры, и волонтеры, собирающие помощь для оккупационных войск. По их словам, нехватка бензина уже затрудняет доставку грузов на фронт.

Ранее российские власти объясняли дефицит топлива ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В результате атак в 2026 году ряд крупных НПЗ временно сокращал или полностью останавливал переработку нефти, что привело к сокращению поставок топлива на внутренний рынок РФ.

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