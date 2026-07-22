РФ через удари України по НПЗ обмежила постачання пального військам: на техніку видають до 20 літрів на добу, - росЗМІ

Російські військові почали скаржитися на гострий дефіцит бензину та дизельного пального, який виник після ударів Сил оборони України по нафтопереробних заводах РФ. У деяких підрозділах уже запровадили ліміти на заправку техніки – не більше 20 літрів на автомобіль на добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

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За словами одного з російських військових, на якого посилаються російські ЗМІ, якщо раніше паливо видавали відповідно до потреб підрозділів, то тепер діють жорсткі обмеження.

"З бензином повна біда. Виділяють усім мало. Бензину катастрофічно не вистачає", – цитує його видання.

Інші військовослужбовці також повідомили про скорочення поставок. Один із мобілізованих оцінив зменшення обсягів приблизно на 30%. За його словами, обмеження торкнулися не лише бойової техніки, а й автомобілів, які використовують для підвезення боєприпасів та продовольства.

Військовий із Запорізького напрямку розповів, що замість 20 літрів бензину на позиції тепер привозять лише 10–15. Через це особовому складу доводиться пішки долати близько 11 кілометрів, щоб доставити воду, їжу та інші необхідні ресурси.

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Співрозмовники видання також стверджують, що пальне дедалі частіше доводиться купувати у місцевих жителів за 200–300 рублів за літр або шукати його в інших регіонах. Крім того, вони нарікають на якість бензину, який постачає Міноборони РФ.

Про проблеми з пальним повідомляють і російські Z-блогери та волонтери, які збирають допомогу для окупаційних військ. За їхніми словами, нестача бензину вже ускладнює доставку вантажів на фронт.

Раніше російська влада пояснювала дефіцит пального ударами українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Унаслідок атак у 2026 році низка великих НПЗ тимчасово скорочувала або повністю зупиняла переробку нафти, що призвело до зменшення постачання пального на внутрішній ринок РФ.

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