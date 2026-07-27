Росіяни купували бензин, а профінансували ЗСУ: афера в окупованому Криму обернулася донатом на пікапи. ВIДЕО

Жителі тимчасово окупованого Криму, які хотіли придбати фальшиві QR-коди для отримання дефіцитного бензину, замість пального несподівано профінансували збір на автомобілі для українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, гроші покупців фейкових QR-кодів були спрямовані на придбання пікапів для FPV-підрозділу бригади.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У 110-й ОМБр розповіли, що після збою системи видачі QR-кодів на пальне в окупованому Криму в мережі почали продавати підроблені коди, які нібито дозволяли отримати доступ до бензину, що став дефіцитним.

Охочих скористатися такою схемою виявилося чимало. Однак замість пального вони переказали кошти, які зрештою поповнили збір на транспорт для українських захисників.

У бригаді зазначили, що покупці дізналися про справжнє призначення своїх переказів уже після оплати.

Раніше повідомлялося, що через гострий дефіцит бензину на тимчасово окупованому півострові утворилися довгі черги на автозаправках, а паливні обмеження фактично зірвали курортний сезон у Криму.

Читайте: РФ через удари України по НПЗ обмежила постачання пального військам: на техніку видають до 20 літрів на добу, - росЗМІ