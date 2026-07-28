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Новини Візит Зеленського до США Спільне виробництво озброєння з НАТО
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Зеленський зустрівся у США з виробниками ATACMS, HIMARS, F-16 та ракет для систем Patriot

Україна та Lockheed Martin готують спільне виробництво:

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустріч із командою американської оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили розширення співпраці, спільне виробництво озброєння, обмін технологіями та розвиток проєктів, пов'язаних із системами Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

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У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким Україна співпрацює вже давно.

Глава держави подякував за підтримку та всю допомогу. Під час зустрічі обговорили можливості ще більшого розвитку співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями. Президент зазначив, що Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя.

Дивіться: Зеленський зустрівся зі Стуббом у США та анонсував важливі дипломатичні зустрічі в серпні. ВIДЕО

Говорили також про спільні можливості щодо Patriot’ів та інших систем. Команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити можливості в захисті життів.

Компанія Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26496) Patriot (544)
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Топ коментарі
+7
Теперь я спокойна как слон
Этой фоткой уже можно сбивать баллистику
Почти по феншую....
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28.07.2026 21:49 Відповісти
+2
Це ті що кацапи називають-світова закуліса,англо-сакси,рєптілоіди.
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28.07.2026 21:50 Відповісти
+1
Не пускайте козла в огород - пошкодуєте!
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28.07.2026 21:51 Відповісти

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