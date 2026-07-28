Зеленський зустрівся зі Стуббом у США та анонсував важливі дипломатичні зустрічі в серпні. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Фінляндії Александром Стуббом у США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі глави держави.
Діалог про дипломатію та ситуацію на фронті
Під час розмови сторони обмінялися деталями своїх зустрічей у США та обговорили поточні можливості дипломатії.
"Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях", — повідомив Зеленський.
Президент також зазначив, що Україна працює над посиленням захисту від російських ударів. Він наголосив на важливості постійного постачання ракет для систем Patriot.
Підготовка нових зустрічей
Окремо сторони обговорили дипломатичну роботу найближчим часом.
"Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!", — підсумував глава держави.
- 28 липня Зеленський прибув до США. Він має взяти участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.
- Також запланована зустріч із сенаторами — співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.
- Крім того, цього ж дня президент України провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію.
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