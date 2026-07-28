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Новини Відео Розмова Зеленського та Стубба
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Зеленський зустрівся зі Стуббом у США та анонсував важливі дипломатичні зустрічі в серпні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Фінляндії Александром Стуббом у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі глави держави.

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Діалог про дипломатію та ситуацію на фронті

Під час розмови сторони обмінялися деталями своїх зустрічей у США та обговорили поточні можливості дипломатії.

"Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях", — повідомив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна працює над посиленням захисту від російських ударів. Він наголосив на важливості постійного постачання ракет для систем Patriot.

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Підготовка нових зустрічей

Окремо сторони обговорили дипломатичну роботу найближчим часом.

"Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!", — підсумував глава держави.

  • 28 липня Зеленський прибув до США. Він має взяти участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.
  • Також запланована зустріч із сенаторами — співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.
  • Крім того, цього ж дня президент України провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію.

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