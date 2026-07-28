Зеленский встретился со Стуббом в США и анонсировал важные дипломатические встречи в августе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Финляндии Александром Стуббом в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети главы государства.

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Диалог о дипломатии и ситуации на фронте

В ходе беседы стороны обменялись подробностями своих встреч в США и обсудили текущие возможности дипломатии.

"Во время встречи с Александром Стуббом мы обменялись подробностями наших встреч в Америке и обсудили перспективы, которые сейчас открываются в дипломатии. Очевидно, что Россия несет большие потери на поле боя, усложняется и ситуация в российской экономике - Алекс отметил наши успехи в области дальнобойных санкций", - сообщил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина работает над усилением защиты от российских ударов. Он подчеркнул важность постоянных поставок ракет для систем Patriot.

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Подготовка новых встреч

Отдельно стороны обсудили дипломатическую работу на ближайшее время.

"Также мы обсудили дипломатию. Готовимся к важным встречам в августе. Спасибо, Алекс!" - подытожил глава государства.