Зеленский встретился со Стуббом в США и анонсировал важные дипломатические встречи в августе. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Финляндии Александром Стуббом в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети главы государства.
Диалог о дипломатии и ситуации на фронте
В ходе беседы стороны обменялись подробностями своих встреч в США и обсудили текущие возможности дипломатии.
"Во время встречи с Александром Стуббом мы обменялись подробностями наших встреч в Америке и обсудили перспективы, которые сейчас открываются в дипломатии. Очевидно, что Россия несет большие потери на поле боя, усложняется и ситуация в российской экономике - Алекс отметил наши успехи в области дальнобойных санкций", - сообщил Зеленский.
Президент также отметил, что Украина работает над усилением защиты от российских ударов. Он подчеркнул важность постоянных поставок ракет для систем Patriot.
Подготовка новых встреч
Отдельно стороны обсудили дипломатическую работу на ближайшее время.
"Также мы обсудили дипломатию. Готовимся к важным встречам в августе. Спасибо, Алекс!" - подытожил глава государства.
- 28 июля Зеленский прибыл в США. Он должен принять участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.
- Также запланирована встреча с сенаторами - соавторами законопроекта Линдси Грэма о вторичных санкциях против России - и другими конгрессменами.
- Кроме того, в этот же день президент Украины провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и дальнейшее взаимодействие.
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