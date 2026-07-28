Зеленский встретился в США с производителями ATACMS, HIMARS, F-16 и ракет для систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с руководством американской оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили расширение сотрудничества, совместное производство вооружений, обмен технологиями и развитие проектов, связанных с системами Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

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В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin - одного из крупнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым Украина сотрудничает уже давно.

Глава государства поблагодарил за поддержку и всю оказанную помощь. В ходе встречи обсудили возможности еще большего развития сотрудничества - совместное производство и обмен технологиями. Президент отметил, что Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни.

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Говорили также о совместных возможностях в отношении Patriot и других систем. Команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить возможности по защите жизней.

Компания Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

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