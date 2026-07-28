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Новости Визит Зеленского в США Совместное производство вооружения с НАТО
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Зеленский встретился в США с производителями ATACMS, HIMARS, F-16 и ракет для систем Patriot

Украина и Lockheed Martin готовят совместное производство:

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с руководством американской оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили расширение сотрудничества, совместное производство вооружений, обмен технологиями и развитие проектов, связанных с системами Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

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В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin - одного из крупнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым Украина сотрудничает уже давно.

Глава государства поблагодарил за поддержку и всю оказанную помощь. В ходе встречи обсудили возможности еще большего развития сотрудничества - совместное производство и обмен технологиями. Президент отметил, что Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни.

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Говорили также о совместных возможностях в отношении Patriot и других систем. Команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить возможности по защите жизней.

Компания Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25346) Patriot (510)
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Топ комментарии
+7
Теперь я спокойна как слон
Этой фоткой уже можно сбивать баллистику
Почти по феншую....
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28.07.2026 21:49 Ответить
+2
Це ті що кацапи називають-світова закуліса,англо-сакси,рєптілоіди.
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28.07.2026 21:50 Ответить
+1
Не пускайте козла в огород - пошкодуєте!
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28.07.2026 21:51 Ответить

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