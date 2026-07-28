Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ та намагається приховати це, - ЦПД
Wildberries не припинив продаж товарів для російської армії, чим лише підтвердив, що його склади є військовими обʼєктами.
Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, маркетплейс не прибрав військові товари з сайту, а лише спробував зробити їх менш помітними, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
З каталогу зник тег "все для "сво"", однак самі товари залишилися: їх просто розподілили по звичайних категоріях.
Бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі "Спорт", FPV-дрони й комплектуючі - серед техніки.
За відповідними пошуковими запитами й надалі можна знайти армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки, шеврони та прапори
"Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини", - пишуть у ЦПД.
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