Wildberries не прекратил продажу товаров для армии РФ и пытается это скрыть, - ЦПД

Wildberries не прекратил продажу товаров для российской армии, чем лишь подтвердил, что его склады являются военными объектами.

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, маркетплейс не удалил военные товары с сайта, а лишь попытался сделать их менее заметными, сообщает Цензор.НЕТ.

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Из каталога исчез тег "все для "своих"", однако сами товары остались: их просто распределили по обычным категориям.

Бронежилеты и шлемы теперь продаются в разделе "Спорт", FPV-дроны и комплектующие — среди техники.

По соответствующим поисковым запросам по-прежнему можно найти армейские аптечки, рации, тактические рюкзаки, шевроны и флаги

"Такая тактика запутывания свидетельствует о том, что Wildberries не отказывается от поддержки российской военной машины", — пишут в ЦПД.

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