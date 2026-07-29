Украина отвечает России асимметрично и готовит собственное производство ракет для Patriot, - Хмара
И.о. министра обороны Евгений Хмара заявил, что Украина применяет асимметричный ответ на российские атаки, сосредотачивается на ударах по военной инфраструктуре РФ и считает приоритетом производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Евгений Хмара в беседе с американской журналисткой Лорой Лумер объяснил логику украинского ответа на массированные удары России по гражданской инфраструктуре.
Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично.
По его словам, пока Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре — автозаправочным станциям, объектам энергетики, социальным зданиям — с целью терроризировать мирное население, Украина сознательно выбирает другие цели.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в терроризировании гражданского населения, а Украина — в защите своих людей. Украинские удары направлены на военно-промышленный комплекс агрессора: нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы и другие элементы, питающие его войну.
Асимметричный подход, пояснил Евгений Хмара, означает прежде всего экономику удара: цель — чтобы стоимость украинских операций составляла примерно 2% от нанесенного России ущерба. Этот принцип лежал в основе операции "Паутина" — атаки дронами на стратегическую бомбардировочную авиацию РФ, которую осуществило подразделение, которым ранее командовал генерал-майор Евгений Хмара.
По его словам, опыт боевого планирования определяет подход к логистике и обеспечению войск.
У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что можно применять против врага и что может быть наиболее эффективным в дальнейшем, — заявил Хмара.
Он подчеркнул, что среди сегодняшних приоритетов — защита маршрутов снабжения от российских дронов и своевременное обеспечение подразделений ресурсами.
Опыт службы в спецподразделении сформировал и принцип доверия между временно исполняющим обязанности министра и военными: обе стороны действуют по общим правилам и полагаются друг на друга. Отсюда же правило, которого Евгений Хмара придерживается и сейчас: не требовать от подчиненного того, на что не готов пойти сам.
Критическим направлением для защиты от российских баллистических ударов временно исполняющий обязанности министра обороны назвал налаживание собственного производства ракет-перехватчиков Patriot. По его словам, после реализации этой задачи Украина сможет предоставить США дополнительные ресурсы для будущих совместных операций.
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