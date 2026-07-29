Украина отвечает России асимметрично и готовит собственное производство ракет для Patriot, - Хмара

И.о. министра обороны Евгений Хмара заявил, что Украина применяет асимметричный ответ на российские атаки, сосредотачивается на ударах по военной инфраструктуре РФ и считает приоритетом производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Евгений Хмара в беседе с американской журналисткой Лорой Лумер объяснил логику украинского ответа на массированные удары России по гражданской инфраструктуре.

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Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично.

По его словам, пока Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре — автозаправочным станциям, объектам энергетики, социальным зданиям — с целью терроризировать мирное население, Украина сознательно выбирает другие цели.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в терроризировании гражданского населения, а Украина — в защите своих людей. Украинские удары направлены на военно-промышленный комплекс агрессора: нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы и другие элементы, питающие его войну.

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Асимметричный подход, пояснил Евгений Хмара, означает прежде всего экономику удара: цель — чтобы стоимость украинских операций составляла примерно 2% от нанесенного России ущерба. Этот принцип лежал в основе операции "Паутина" — атаки дронами на стратегическую бомбардировочную авиацию РФ, которую осуществило подразделение, которым ранее командовал генерал-майор Евгений Хмара.

По его словам, опыт боевого планирования определяет подход к логистике и обеспечению войск.

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У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что можно применять против врага и что может быть наиболее эффективным в дальнейшем, — заявил Хмара.

Он подчеркнул, что среди сегодняшних приоритетов — защита маршрутов снабжения от российских дронов и своевременное обеспечение подразделений ресурсами.

Опыт службы в спецподразделении сформировал и принцип доверия между временно исполняющим обязанности министра и военными: обе стороны действуют по общим правилам и полагаются друг на друга. Отсюда же правило, которого Евгений Хмара придерживается и сейчас: не требовать от подчиненного того, на что не готов пойти сам.

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Критическим направлением для защиты от российских баллистических ударов временно исполняющий обязанности министра обороны назвал налаживание собственного производства ракет-перехватчиков Patriot. По его словам, после реализации этой задачи Украина сможет предоставить США дополнительные ресурсы для будущих совместных операций.