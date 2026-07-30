"Кожні 3 хвилини наші дрони уражали ворожу ціль, кожні 6 - знищували", - командувач НГУ Півненко

За час війни дрони Національної гвардії України уразили понад 243 тисяч ворожих цілей. Вартість ураженого перевищує $24 мільярдів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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Подробиці

"У середньому кожні три хвилини наші дрони уражали ворожу ціль, а кожні шість хвилин - знищували її", - зауважив Півненко.

Він також відзначив роботу НРК та важких мультироторних платформ: "Вони вже не просто допоміжний засіб логістики. За їх допомогою доставлено майже 3,9 тисячі тонн вантажу на позиції та евакуйовано 348 військовослужбовців до підрозділів на лінії бойового зіткнення".

"Наші екіпажі уражають: кожну третю артилерійську систему, кожну п’яту систему залпового вогню, танк чи бойову броньовану машину, кожну шосту систему ППО чи безпілотник противника".

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