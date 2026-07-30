"Каждые 3 минуты наши дроны поражали вражескую цель, каждые 6 - уничтожали", - командующий НГУ Пивненко

За время войны дроны Национальной гвардии Украины поразили более 243 тысяч вражеских целей. Стоимость пораженного превышает 24 миллиарда долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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"В среднем каждые три минуты наши дроны поражали вражескую цель, а каждые шесть минут - уничтожали ее", - отметил Пивненко.

Он также отметил работу НРК и тяжелых мультироторных платформ: "Они уже не просто вспомогательное средство логистики. С их помощью доставлено почти 3,9 тысячи тонн груза на позиции и эвакуировано 348 военнослужащих в подразделения на линии боевого столкновения".

"Наши экипажи поражают: каждую третью артиллерийскую систему, каждую пятую систему залпового огня, танк или боевую бронированную машину, каждую шестую систему ПВО или беспилотник противника".

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