Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении: соотношение сил местами составляет 1:6, - Пивненко
Наиболее напряженная ситуация на фронте в настоящее время сохраняется в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия, активно задействуя авиацию, ударные беспилотники и значительные силы пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
Он посетил подразделения НГУ, выполняющие боевые задачи в Харьковской и Донецкой областях.
"На отдельных участках соотношение наших сил и сил противника достигает 1:6. Однако бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" удерживают заданные рубежи, отражают даже внезапные атаки и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.
Командующий отметил, что эффективно сдерживать атаки удается благодаря качественной разведке, своевременному обнаружению сил противника и упреждающим действиям украинских защитников.
"Хартия" удерживает позиции в Харьковской области
На Харьковском направлении подразделения 2-го корпуса НГУ "Хартия" продолжают удерживать ключевые позиции и проводить ударно-поисковые операции.
По словам Пивненко, украинские военные четко понимают дальнейшие действия, необходимые для срыва планов российских войск.
"Омега" усиливает оборону и поражает цели в тылу врага
На различных участках фронта боевые задачи выполняют спецназовцы Центра специального назначения "Омега". Они активно применяют беспилотники, проводят ударно-поисковые операции и наносят противнику точечные удары по целям.
В качестве примера эффективности таких действий командующий привел недавнее уничтожение российского бомбардировщика Су-24М на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.
"Поражение целей в оперативной глубине все больше ограничивает возможности противника по обеспечению своих войск и ведению боевых действий. Будем действовать на расстоянии свыше 100 км в дальнейшем еще точнее", - отметил Пивненко.
Командующий посетил стабилизационный пункт
Во время поездки командующий Нацгвардией также побывал в стабилизационном пункте одного из подразделений, где пообщался с военными медиками.
Он поблагодарил личный состав за ежедневную работу по спасению жизней украинских защитников и подчеркнул, что Национальная гвардия продолжает наращивать боевой потенциал, внедрять современные технологии и обеспечивать подразделения всем необходимым для выполнения боевых задач.
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