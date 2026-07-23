Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении: соотношение сил местами составляет 1:6, - Пивненко

Наиболее напряженная ситуация на фронте в настоящее время сохраняется в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия, активно задействуя авиацию, ударные беспилотники и значительные силы пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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Он посетил подразделения НГУ, выполняющие боевые задачи в Харьковской и Донецкой областях.

"На отдельных участках соотношение наших сил и сил противника достигает 1:6. Однако бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" удерживают заданные рубежи, отражают даже внезапные атаки и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Командующий отметил, что эффективно сдерживать атаки удается благодаря качественной разведке, своевременному обнаружению сил противника и упреждающим действиям украинских защитников.

"Хартия" удерживает позиции в Харьковской области

На Харьковском направлении подразделения 2-го корпуса НГУ "Хартия" продолжают удерживать ключевые позиции и проводить ударно-поисковые операции.

По словам Пивненко, украинские военные четко понимают дальнейшие действия, необходимые для срыва планов российских войск.

"Омега" усиливает оборону и поражает цели в тылу врага

На различных участках фронта боевые задачи выполняют спецназовцы Центра специального назначения "Омега". Они активно применяют беспилотники, проводят ударно-поисковые операции и наносят противнику точечные удары по целям.

В качестве примера эффективности таких действий командующий привел недавнее уничтожение российского бомбардировщика Су-24М на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

"Поражение целей в оперативной глубине все больше ограничивает возможности противника по обеспечению своих войск и ведению боевых действий. Будем действовать на расстоянии свыше 100 км в дальнейшем еще точнее", - отметил Пивненко.

Командующий посетил стабилизационный пункт

Во время поездки командующий Нацгвардией также побывал в стабилизационном пункте одного из подразделений, где пообщался с военными медиками.

Он поблагодарил личный состав за ежедневную работу по спасению жизней украинских защитников и подчеркнул, что Национальная гвардия продолжает наращивать боевой потенциал, внедрять современные технологии и обеспечивать подразделения всем необходимым для выполнения боевых задач.

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