Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку: співвідношення сил подекуди 1:6, - Півненко

Найбільш напружена ситуація на фронті нині зберігається на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, де російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії, активно застосовуючи авіацію, ударні безпілотники та значні сили піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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Він відвідав підрозділи НГУ, які виконують бойові завдання на Харківщині та Донеччині.

"На окремих ділянках співвідношення наших сил і сил противника сягає 1:6. Проте воїни 1-го корпусу НГУ "Азов" утримують визначені рубежі, відбивають навіть раптові атаки та завдають ворогу значних втрат у живій силі й техніці", - йдеться в повідомленні.

Командувач зазначив, що ефективно стримувати атаки вдається завдяки якісній розвідці, своєчасному виявленню сил противника та випереджувальним діям українських захисників.

"Хартія" утримує позиції на Харківщині

На Харківському напрямку підрозділи 2-го корпусу НГУ "Хартія" продовжують утримувати ключові позиції та проводити ударно-пошукові операції.

За словами Півненка, українські військові мають чітке розуміння подальших дій, необхідних для зриву планів російських військ.

"Омега" посилює оборону та уражає цілі в тилу ворога

На різних ділянках фронту бойові завдання виконують спецпризначенці Центру спеціального призначення "Омега". Вони активно застосовують безпілотники, проводять ударно-пошукові операції та завдають противнику точкових ударів по цілях.

Як приклад ефективності таких дій командувач навів нещодавнє знищення російського бомбардувальника Су-24М на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

"Ураження цілей в оперативній глибині дедалі більше обмежує можливості противника щодо забезпечення своїх військ і ведення бойових дій. Працюватимемо на понад 100 км надалі ще точніше", - зазначив Півненко.

Командувач відвідав стабілізаційний пункт

Під час поїздки командувач Нацгвардії також побував у стабілізаційному пункті одного з підрозділів, де поспілкувався з військовими медиками.

Він подякував особовому складу за щоденну роботу з порятунку життя українських захисників та наголосив, що Національна гвардія продовжує нарощувати бойові спроможності, впроваджувати сучасні технології й забезпечувати підрозділи всім необхідним для виконання бойових завдань.

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