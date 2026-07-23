На фронті за добу відбулося 261 боєзіткнення, найгарячіше – на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де загалом здійснили понад 90 атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по Україні

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони-камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Графське, Кутьківка, Малий Бурлук.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили п’ять атак у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Шахове, Никанорівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Мирне, Світле, Шевченко, Сергіївка.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Тернового й Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Мала Токмачка, Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1460 осіб. Також знешкоджено 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 3 ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1688 безпілотних літальних апаратів, 541 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.