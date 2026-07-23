Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 434 690 осіб (+1 460 за добу), 12 191 танк, 46 570 артсистем, 24 994 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 434 690 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 434 690 (+1 460) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 191 (+28) од.

бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од.

артилерійських систем – 46 570 (+78) од.

РСЗВ – 1 961 (+3) од.

засоби ППО – 1 515 (+2) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.

крилаті ракети – 4 936 (+3) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 124 243 (+541) од.

спеціальна техніка – 4 453 (+3) од.

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