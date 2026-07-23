Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 434 690 осіб (+1 460 за добу), 12 191 танк, 46 570 артсистем, 24 994 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 434 690 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 434 690 (+1 460) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 191 (+28) од.
- бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од.
- артилерійських систем – 46 570 (+78) од.
- РСЗВ – 1 961 (+3) од.
- засоби ППО – 1 515 (+2) од.
- літаків – 438 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.
- крилаті ракети – 4 936 (+3) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 124 243 (+541) од.
- спеціальна техніка – 4 453 (+3) од.
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680! одиниць знищеної техніки та 1460!! чумардосів за день.
Спеціальна техніка норм, наземні робототехнічні комплекси файно, засоби ппо, броня, арта та логістика супер.
Логістика перевалила за 124 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 434 000 це більше ніж все населення Удмуртської республіки.
Це, мабуть, або на честь призначення Драпатого, або на честь звільнення Сирського.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Був би послідовний щоденний винос всіх центрів Wildberries у зоні досяжності дронів.
Щоб у русні була зрада зрадная "Озон с хохламі договорілся, потому і нє трогают", через що масовий перехід торгашів на Озон (Wildberries вже начебто товари їм не віддає, що лише підігріває паніку і злість).
Потім - низка послідовних ударів по складам іншої великої мережі, Озон знову не чіпаємо. Русня стверджується у підозрах, починає масово валити на Озон.
А вже потім - "я вас, поганцев, десять лет на этом корабле собирал".