Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 434 690 человек (+1 460 за сутки), 12 191 танк, 46 570 артиллерийских систем, 24 994 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 434 690 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 191 (+28) шт.
- боевых бронированных машин – 24 994 (+12) шт.
- артиллерийских систем – 46 570 (+78) шт.
- РСЗО – 1 961 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 515 (+2) шт.
- самолетов – 438 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 994 (+13) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688) шт.
- крылатые ракеты – 4 936 (+3) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 124 243 (+541) шт.
- специальная техника – 4 453 (+3) ед.
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680! одиниць знищеної техніки та 1460!! чумардосів за день.
Спеціальна техніка норм, наземні робототехнічні комплекси файно, засоби ппо, броня, арта та логістика супер.
Логістика перевалила за 124 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 434 000 це більше ніж все населення Удмуртської республіки.
Це, мабуть, або на честь призначення Драпатого, або на честь звільнення Сирського.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Був би послідовний щоденний винос всіх центрів Wildberries у зоні досяжності дронів.
Щоб у русні була зрада зрадная "Озон с хохламі договорілся, потому і нє трогают", через що масовий перехід торгашів на Озон (Wildberries вже начебто товари їм не віддає, що лише підігріває паніку і злість).
Потім - низка послідовних ударів по складам іншої великої мережі, Озон знову не чіпаємо. Русня стверджується у підозрах, починає масово валити на Озон.
А вже потім - "я вас, поганцев, десять лет на этом корабле собирал".