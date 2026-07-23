Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 434 690 человек (+1 460 за сутки), 12 191 танк, 46 570 артиллерийских систем, 24 994 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 434 690 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 191 (+28) шт.

боевых бронированных машин – 24 994 (+12) шт.

артиллерийских систем – 46 570 (+78) шт.

РСЗО – 1 961 (+3) ед.

средства ПВО – 1 515 (+2) шт.

самолетов – 438 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 994 (+13) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688) шт.

крылатые ракеты – 4 936 (+3) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 124 243 (+541) шт.

специальная техника – 4 453 (+3) ед.

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