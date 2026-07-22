На фронте произошло более 200 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
С начала суток среды, 22 июля, на фронте зафиксировано 211 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 54 авиационных удара с применением 187 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5746 дронов-камикадзе и совершил 1838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиационных удара с применением восьми управляемых авиабомб и совершил 41 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Фиголевки и в сторону населенных пунктов Тернова, Прилипка, Кутьковка, Малый Бурлук. Два боевых столкновения продолжаются.
- На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.
Бои на востоке
Тринадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Новомихайловки, Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышево, Ставков и Озерного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Еще четыре атаки продолжаются.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и в сторону Васютинского и Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении населенного пункта Долгая Балка.
Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Светлое, Шевченко, Сергеевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта, 23 — ранены; уничтожено три единицы автомобильной и одна единица специальной техники. Поврежден один танк, две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и 49 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 285 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг трижды атаковал в районах Тернового и Калиновского.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в сторону Воздвижевки, Доброполья, Староукраинки, Горького, Цветкового и Чаривного.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки, Щербаки и в сторону Павловки. Один бой продолжается до сих пор.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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