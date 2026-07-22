Враг 79 раз атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
С начала суток среды, 22 июля, российские войска 79 раз атаковали позиции Сил обороны Украины на фронте.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Коренек, Сопич, Потаповка, Кучеровка, Рогизное, Будки, Волфино, Уланово, Бунякино, Середина-Буда, Бувалино, Бачевск, Горки, Суходил, Товстодубово; в Черниговской области – Железный Мост.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один обстрел – с применением реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в районе Фиголевки и в сторону населенных пунктов Тернова, Прилипка, Кутьковка, Малый Бурлук. Два боевых столкновения продолжаются.
- На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в районах Новомихайловки, Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышево, Ставок и Озерного. Три атаки продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Никифоровки и в сторону Васютинского.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенного пункта Долгая Балка. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Котлиного, Удачного и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Светлое, Шевченко, Сергеевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении враг дважды атаковал в районах Тернового и Калиновского.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в сторону Воздвижевки, Доброполья, Староукраинки, Горького, Цветкового и Чаривного.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль