Ворог 79 разів атакував позиції Сил оборони: найбільше боїв на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби середи, 22 липня, російські війська 79 разів атакували на фронті позиції Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Кореньок, Сопич, Потапівка, Кучерівка, Рогізне, Будки, Волфине, Уланове, Бунякине, Середина-Буда, Бувалине, Бачівськ, Гірки, Суходіл, Товстодубове; на Чернігівщині – Залізний Міст.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один обстріл - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Кутьківка, Малий Бурлук. Два боєзіткнення тривають.

у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Кутьківка, Малий Бурлук. Два боєзіткнення тривають. На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставок й Озерного. Три атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Никифорівки та у бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Котлиного, Удачного та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районах Тернового й Калинівського.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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