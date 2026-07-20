На фронті відбулося 186 боєзіткнень: ворог тисне на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 20 липня, на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2368 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на інших напрямках

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів біля Цегельного, Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Курилівка.

Тринадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Дробишевого, Новоселівки, Ставків, Лиману та Озерного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки; ще три боєзіткнення тривають.

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П'ять ворожих штурмів зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Федорівки Другої, Никифорівки, Юрківки та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Іванопілля та Русиного Яру.

Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Шевченко, Нове Шахове, Вільне, Новоолександрівка, Торецьке, Софіївка, Кучерів Яр, Білицьке, Мирне, Сергіївка, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 28 окупантів та 20 — поранено; знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Пошкоджено шість артилерійських систем противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

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Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Олександрограда та Тернового.

Тринадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівка, Цвіткове, Чарівне, Косівцеве та Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогір'я.

Штурмових дій противника на Придніпровському напрямку не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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