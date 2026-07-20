Ворог 70 разів атакував позиції Сил оборони: найбільше боїв на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 20 липня, на фронті російські окупанти 70 разів атакував позиції Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Пустогород, Кореньок, Яструбщина, Волфине, Гірки та Студенок.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. Водночас окупанти здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові дії загарбників у районах Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного, одне боєзіткнення триває.

загарбників у районах Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного, одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу противника просунутися вперед у районі Курилівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед у районах Новоселівки, Ставків, Лиману та Озерного, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано два штурми окупантів у районах Юрківки та Васютинського, один бій триває дотепер.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано двадцять дві спроби окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Мирного, Сергіївки, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки, три боєзіткнення тривають.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник дев'ять разів атакував у районах Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого, одне боєзіткнення триває.

у районах Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого, одне боєзіткнення триває. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Білогір'я.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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