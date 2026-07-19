Ворог 60 разів атакував позиції Сил оборони: найбільше боїв на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб
Від початку доби неділі, 19 липня, ворожі війська 60 разів атакували позиції Сил оборони України.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Нескучне, Гірки, Рижівка, Волфине, Пустогород, Бунякине, Суходіл, Уланове, Чуйківка, Ходине, Бачівськ, Іскрисківщина, Кореньок, Лужки; на Чернігівщині – Клюси, Діброва, Богданове.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 25 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у бік Гоптівки та в районі Лимана, Стариці й Приліпки. Одне боєзіткнення досі триває.
- На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися у районах Новомихайлівки, Дробишевого та у бік Шийківки, Лиману й Озерного. Три атаки досі тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали сім атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Білицьке, Світле, Шевченко, Новопідгородне.
На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки.
- На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків.
На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
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