Враг 60 раз атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб

С начала суток воскресенья, 19 июля, вражеские войска 60 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Нескучное, Горки, Рыжевка, Волфино, Пустогород, Бунякино, Суходол, Уланово, Чуйковка, Ходино, Бачевск, Искрисковщина, Коренок, Лужки; в Черниговской области – Клюси, Диброва, Богданово.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 25 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в сторону Гоптовки и в районе Лимана, Старицы и Прилипки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

в сторону Гоптовки и в районе Лимана, Старицы и Прилипки. На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новомихайловки, Дробишево и в сторону Шийковки, Лимана и Озерного. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Разниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили семь атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Иванополье. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Шевченко, Новоподогородное.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в районе Зализничного и в сторону Доброполья, Цветкового, Воздвижевки.

в районе Зализничного и в сторону Доброполья, Цветкового, Воздвижевки. На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

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