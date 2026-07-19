Враг 60 раз атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб
С начала суток воскресенья, 19 июля, вражеские войска 60 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Нескучное, Горки, Рыжевка, Волфино, Пустогород, Бунякино, Суходол, Уланово, Чуйковка, Ходино, Бачевск, Искрисковщина, Коренок, Лужки; в Черниговской области – Клюси, Диброва, Богданово.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 25 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в сторону Гоптовки и в районе Лимана, Старицы и Прилипки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
- На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новомихайловки, Дробишево и в сторону Шийковки, Лимана и Озерного. Три атаки продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Разниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили семь атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Иванополье. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Шевченко, Новоподогородное.
На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в районе Зализничного и в сторону Доброполья, Цветкового, Воздвижевки.
- На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль