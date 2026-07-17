На фронте зафиксировано 100 боестолкновений, почти четверть из них — на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток агрессор 100 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 17 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадали населенные пункты Коренек, Волфино, Бачевск, Сопич, Бунякино, Горки, Безсаловка и Пустогород Сумской области; Сенковка и Михальчина Слобода Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Вольная Слобода и Сумы.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано, однако оккупанты совершили 24 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики десять раз пытались прорвать оборону в районах Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого и Синельникового, два боевых столкновения продолжаются.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении зафиксировано тринадцать попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробишево, Лиман, Озерное и Ямполь, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты девятнадцать раз пытались продвигаться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки, одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили пять атак противника в районах Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Иванополья, Ильиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано двадцать три попытки оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Белозерского, Шевченко, Гришино, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, одно боевое столкновение продолжается.

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На Александровском направлении украинские воины успешно отразили одну атаку в районе Березового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник семнадцать раз атаковал в районах Цветкового, Горкого, Еленоконстантиновки, Воздвижевки и Чаривного, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд в районах Новоандреевки и Приморского.

Другие направления

По данным Генштаба, на Купянском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

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