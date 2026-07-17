На фронте зафиксировано 100 боестолкновений, почти четверть из них — на Покровском направлении, — Генштаб
С начала суток агрессор 100 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 17 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадали населенные пункты Коренек, Волфино, Бачевск, Сопич, Бунякино, Горки, Безсаловка и Пустогород Сумской области; Сенковка и Михальчина Слобода Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Вольная Слобода и Сумы.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано, однако оккупанты совершили 24 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики десять раз пытались прорвать оборону в районах Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого и Синельникового, два боевых столкновения продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении зафиксировано тринадцать попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробишево, Лиман, Озерное и Ямполь, четыре боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты девятнадцать раз пытались продвигаться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки, одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили пять атак противника в районах Малиновки и Никифоровки.
На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Иванополья, Ильиновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировано двадцать три попытки оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Белозерского, Шевченко, Гришино, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, одно боевое столкновение продолжается.
На Александровском направлении украинские воины успешно отразили одну атаку в районе Березового.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении противник семнадцать раз атаковал в районах Цветкового, Горкого, Еленоконстантиновки, Воздвижевки и Чаривного, четыре боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд в районах Новоандреевки и Приморского.
Другие направления
По данным Генштаба, на Купянском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.
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